Потужний циклон в Сочі: влада закликала жителів готуватися до евакуації

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“Зараз важливо громадянам проявити пильність і обережність. Не залишати свої автомобілі під деревами або рекламними конструкціями, а також на територіях поблизу річок. Сочинцям, які проживають в зонах підтоплення, вжити всіх необхідних заходів обережності і бути готовими до евакуації ”, - написав мер.

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За його словами, в місті очікуються затяжні дощі, в деяких місцях зливи з грозами. Можливе формування смерчів над морем, підняття рівня води в річках до несприятливих відміток. На море шторм — 4 бали.

За дорученням губернатора Веніаміна Кондратьєва в Сочі організований безперервний посилений контроль за рівнем води в річках.

Копайгородський повідомив, що ситуація в Сочі повністю контролюється.

Крім того, в Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили про продовження штормового попередження в Сочі на добу 13 і 14 серпня, а також на ніч і ранок 15 серпня.

Про погіршення погодних умов повідомляють в Анапі. Там влада ввела режим надзвичайної ситуації.

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“За прогнозами сьогодні в другій половині дня в Анапі можливий новий залповий викид опадів — до 50 мм. У зв’язку з цим прийнято рішення про введення на території муніципалітету режиму НС. Це рішення підтримали члени КЧС: керівники рятувальних та силових структур ”, - зазначають у відомстві.

Додамо

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, над сходом Чорного моря утворюється локальний циклон, який зачепить південний схід країни.

Відзначається, що інтенсивні опади та пориви вітру будуть відчутні в районі Керченської протоки, і тільки окремі короткочасні дощі торкнуться деякі південно-східні області України.