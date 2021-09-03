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Непогода в Сочи: из-за сильных штормов в городе "смыло" центральную набережную

Непогода в Сочи: из-за сильных штормов в городе "смыло" центральную набережную

Киев  •  УНН

 • 25513 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Из-за сильных ливней в Сочи размыло центральную набережную, а сильные порывы ветра образовывают над морем смерчи, и вырывают с корнем деревья, сообщает УНН со ссылкой на местные sochinews.

Детали

Как пишет местное издание “Росбалт”, непогода разрушила центральную набережную в Лоо (курортный микрорайон в Лазаревском районе “города-курорта Сочи” в Краснодарском крае).

Отмечается, что в июле здесь также были штормы, в результате которых размыло набережную. Нынешнее стихийное бедствие вызвало еще большее количество разрушений в сравнении с предыдущим штормом.

Как пишут местные Telegram-каналы, сильные штормовые волны уже который раз размывают берег и уносят стоящие на нём конструкции.

Центральная набережная в Лоо была разрушена штормом в декабре 2016 года: тогда волны размыли более 600 метров береговой полосы, в море унесло множество насыпной гальки с пляжа и брусчатки с прогулочной зоны.

На реконструкцию ушло около 55 млн рублей — около 35 млн рублей из городского бюджета Сочи, а также еще 20 млн рублей на благоустройство вложили бизнесмены. Во сколько восстановление обойдется теперь, пока неизвестно.

Помимо сильных штормов, сообщается о падении деревьев в результате сильных порывов ветра.
Так, на днях на одно из заведений, где находились посетители, упало дерево. сообщалось, что упавшее дерево едва не раздавило людей в беседке

Как сообщают в Администрации города-курорта Сочи, с целью обеспечения безопасности людей сегодня официальные пляжные территории курорта остаются закрытыми. На них дежурят свыше 600 спасателей, выставлены информационные аншлаги о запрете купания и красные флаги.

Цитата

“Шторм на море сегодня составляет три балла, есть вероятность его усиления до пяти баллов в ближайшие два дня. Заходить при этих условиях в воду опасно для жизни”, - отметили в администрации.

Напомним

В августе в Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с мощным циклоном.

Власти призывали граждан быть готовыми к эвакуации. В городе прошла череда сильных дождей, и ливней с грозами.

Предполагалось возможное формирование смерчей над морем, поднятие уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. На море шторм - 4 балла.

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