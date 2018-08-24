Негода на Прикарпатті: Яремче засипало градом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Злива та град пройшли у місті Яремче Івано-Франківської області сьогодні. Про це повідомили очевидці, опублікувавши фото та відео у Facebook передає УНН.
Так, негода пройшла приблизно пообіді. Град засипав дороги та подвір'я будинків. За словами очевидців, його розмір досягав приблизно 4-5 см у діаметрі. Крім того, дощова вода затопила проїжджі частини та тротуари.
Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що до кінця доби 24 серпня у Карпатському регіоні очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.
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Нагадаємо, паводкова хвиля, сформована потужною зливою, що накрила Рахів на Закарпатті, підмила опори мосту через потік "Буркут" на дорозі "Рахів - Косівська Поляна - Кобилецька Поляна". У результаті, бетонне покриття мосту обвалилося.