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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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06:18 • 18419 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

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Непогода на Прикарпатье: Яремче засыпало градом

Киев • УНН

 • 18470 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Ливень и град прошли в городе Яремче Ивано-Франковской области сегодня. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав фото и видео в Facebook передает УНН.

Непогода на Прикарпатье: Яремче засыпало градом

Так, непогода прошла примерно после обеда. Град засыпал дороги и дворы домов. По словам очевидцев, его размер достигал примерно 4-5 см в диаметре. Кроме того, дождевая вода затопила проезжие части и тротуары.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что до конца суток 24 августа во Карпатском регионе ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

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Напомним, паводковая волна, сформированная мощным ливнем, который накрыл Рахов на Закарпатье, подмыла опоры моста через поток "Буркут" на дороге "Рахов - Косовская Поляна - Ясная Поляна". В результате, бетонное покрытие моста обрушились.

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