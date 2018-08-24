Непогода на Прикарпатье: Яремче засыпало градом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Ливень и град прошли в городе Яремче Ивано-Франковской области сегодня. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав фото и видео в Facebook передает УНН.
Так, непогода прошла примерно после обеда. Град засыпал дороги и дворы домов. По словам очевидцев, его размер достигал примерно 4-5 см в диаметре. Кроме того, дождевая вода затопила проезжие части и тротуары.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что до конца суток 24 августа во Карпатском регионе ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.
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Напомним, паводковая волна, сформированная мощным ливнем, который накрыл Рахов на Закарпатье, подмыла опоры моста через поток "Буркут" на дороге "Рахов - Косовская Поляна - Ясная Поляна". В результате, бетонное покрытие моста обрушились.