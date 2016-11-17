Недбалість лісника з Прикарпаття коштувала державі 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Прикарпатті внаслідок недбалості лісників зрубано деревини на 4 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Встановлено, що внаслідок неналежної охорони ввіреної працівникам лісгоспу території лісу з грудня 2014 по жовтень 2016 року допущено незаконну порубку дерев різних порід об’ємом 709,33 куб м.
Таким чином, навколишньому природному середовищу спричинено збитки на понад 4 млн грн.
Відомості про подію прокуратурою області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.