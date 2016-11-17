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15 марта, 19:03 • 110145 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152394 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128849 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122012 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107826 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102993 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98842 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Небрежность лесника с Прикарпатья стоила государству 4 млн грн

Небрежность лесника с Прикарпатья стоила государству 4 млн грн

Киев • УНН

 • 7236 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Прикарпатье в результате небрежности лесников срубили древесины на 4 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Установлено, что в результате ненадлежащей охраны вверенной работникам лесхоза территории леса с декабря 2014 года по октябрь 2016 г. допустили незаконную порубку деревьев разных пород объемом 709,33 куб.м.

Таким образом, окружающей среде нанесли ущерб более чем 4 млн грн.

Сведения о событии прокуратура области внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

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