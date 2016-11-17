Небрежность лесника с Прикарпатья стоила государству 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Прикарпатье в результате небрежности лесников срубили древесины на 4 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Установлено, что в результате ненадлежащей охраны вверенной работникам лесхоза территории леса с декабря 2014 года по октябрь 2016 г. допустили незаконную порубку деревьев разных пород объемом 709,33 куб.м.
Таким образом, окружающей среде нанесли ущерб более чем 4 млн грн.
Сведения о событии прокуратура области внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.