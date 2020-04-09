Небезпечно для енергооб'єктів: українців закликали припинити спалення сухостою

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Громадян в Україні закликають не спалювати опале листя, суху траву та побутове сміття. Такі дії не тільки шкодять довкіллю, а й несуть загрозу об’єктам енергетичної інфраструктури, що можуть бути пошкоджені внаслідок умисного підпалу сухостою або сміття та можуть призвести до пожежі, переда УНН з посиланням на повідомлення Державної інспекції енергетичного нагляду України.