Небезпечно для енергооб'єктів: українців закликали припинити спалення сухостою

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Громадян в Україні закликають не спалювати опале листя, суху траву та побутове сміття. Такі дії не тільки шкодять довкіллю, а й несуть загрозу об’єктам енергетичної інфраструктури, що можуть бути пошкоджені внаслідок умисного підпалу сухостою або сміття та можуть призвести до пожежі, переда УНН з посиланням на повідомлення Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Держенергонагляд наголошує: як свідчать статистичні дані, основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор. Так, лише 8 квітня співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували 541 випадок загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах. Вогонь охопив 703 гектари землі.

Всього з початку 2020 року виявлено 15 491 випадків загорянь, що знищило 17 914 гектарів екосистем.

“Як повідомлялось раніше, не можна розводити багаття поблизу енергетичних об’єктів, особливо під повітряними лініями електропередачі. Від неконтрольованого вогню провід лінії електропередачі може обірватися, створюючи небезпеку ураження електричним струмом тих, хто знаходиться під ним. Якщо ви стали свідком пожежі, обов’язково зверніться до правоохоронних органів та ДСНС”, — наголосили у державній інспекції.

У Держенергонагляді нагадали, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.

Як повідомляв УНН, напередодні уряд України підтримав розроблений Мін’юстом проект закону щодо підвищення штрафів за самовільне випалювання рослинності або її залишків.

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