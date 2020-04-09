Опасно для энергообъектов: украинцев призвали прекратить сжигание сухостоя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Граждан в Украине призывают не сжигать опавшие листья, сухую траву и бытовой мусор. Такие действия не только вредят окружающей среде, но и несут угрозу объектам энергетической инфраструктуры, которые могут быть повреждены в результате умышленного поджога сухостоя или мусора и могут привести к пожару, переда УНН со ссылкой на сообщение Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
Госэнергонадзор отмечает: как свидетельствуют статистические данные, основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор. Так, только 8 апреля сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям зафиксировали 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь охватил 703 гектаров земли.
Всего с начала 2020 года выявлено 15 491 случаев возгораний, что уничтожило 17 914 гектаров экосистем.
"Как сообщалось ранее, нельзя разводить костры вблизи энергетических объектов, особенно под воздушными линиями электропередачи. От неконтролируемого огня провод линии электропередачи может оборваться, создавая опасность поражения электрическим током тех, кто находится под ним. Если вы стали свидетелем пожара, обязательно обратитесь в правоохранительные органы и ГСЧС", - отметили в государственной инспекции.
В Госэнергонадзоре напомнили, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба.
Как сообщал УНН, накануне правительство Украины поддержало разработанный Минюстом проект закона о повышении штрафов за самовольное выжигание растительности или ее остатков.