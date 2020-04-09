Опасно для энергообъектов: украинцев призвали прекратить сжигание сухостоя

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Граждан в Украине призывают не сжигать опавшие листья, сухую траву и бытовой мусор. Такие действия не только вредят окружающей среде, но и несут угрозу объектам энергетической инфраструктуры, которые могут быть повреждены в результате умышленного поджога сухостоя или мусора и могут привести к пожару, переда УНН со ссылкой на сообщение Государственной инспекции энергетического надзора Украины.