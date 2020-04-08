Кабмін підтримав законопроект щодо підняття штрафів для паліїв сухостою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уряд підтримав розроблений Мін'юстом проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків". Про це повідомив Міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
"Ухвалення законопроекту дозволить посилити адміністративну відповідальність за випалювання рослинності або її залишків, а також запровадити ефективний механізм боротьби із виникненням та поширенням пожеж у природних комплексах, на сільськогосподарських землях, вздовж автомобільних доріг і залізниць, у парках та зелених насадженнях, і, у підсумку, сприятиме покращенню екологічної ситуації в цілому", - заявив Малюська.
Він зазначив, що існуючі розміри штрафів, передбачені статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доводять свою неефективність, у зв’язку з чим назріла потреба їх перегляду.
Як повідомив Міністр юстиції, проектом закону пропонується внести зміни до статті 77-1 Кодексу та збільшити розмір санкцій за самовільне випалювання рослинності або її залишків, а саме: від 50 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 120 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду передбачено накладення штрафу на громадян від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, законопроект надає право адміністративним комісіям при виконавчих органах міських, сільських, селищних рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені, у тому числі, статтею 77-1 КУпАП. При цьому посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад наділяються повноваженнями щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за самовільне випалювання рослинності.
Як повідомлялося в УНН, Кабмін сьогодні вніс зміни до Державного суднового реєстру України і Суднової книги України та відмінив обов'язковий технічний огляд для маломірних суден.