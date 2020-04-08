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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Кабмин поддержал законопроект о поднятии штрафов для поджигателей сухостоя

Кабмин поддержал законопроект о поднятии штрафов для поджигателей сухостоя

Киев  •  УНН

 • 12670 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство поддержало разработанный Минюстом проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков". Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН со ссылкой на пресс-служба Минюста.

"Принятие законопроекта позволит усилить административную ответственность за выжигание растительности или ее остатков, а также ввести эффективный механизм борьбы с возникновением и распространением пожаров в природных комплексах, на сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных и железных дорог, в парках и зеленых насаждениях, и, в итоге, способствовать улучшению экологической ситуации в целом", - заявил Малюська.

Он отметил, что существующие размеры штрафов, предусмотренные статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, доказывают свою неэффективность, в связи с чем назрела необходимость их пересмотра.

Как сообщил Министр юстиции, проектом закона предлагается внести изменения в статью 77-1 Кодекса и увеличить размер санкций за самовольное выжигание растительности или ее остатков, а именно: от 50 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 120 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа на граждан от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, законопроект предоставляет право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 77-1 КУоАП. При этом должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за самовольное выжигание растительности.

Как сообщалось в УНН, Кабмин сегодня внес изменения в Государственный судовой реестр Украины и Судовую книгу Украины и отменил обязательный технический осмотр для маломерных судов.

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