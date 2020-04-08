Кабмин поддержал законопроект о поднятии штрафов для поджигателей сухостоя

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство поддержало разработанный Минюстом проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков". Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН со ссылкой на пресс-служба Минюста.