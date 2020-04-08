Кабмін скасував обов'язковий техогляд для маломірних суден
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до Державного суднового реєстру України і Суднової книги України та відмінив обов'язковий технічний огляд для маломірних суден. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Передбачається скасувати обов'язкову реєстрацію маломоторних суден з механічним двигуном з максимальною потужністю до 10 кВ, які раніше підлягали реєстрації, а також веслові судна довжиною до 4 метрів, які не використовуються для промислу водних біоресурсів, перевезення вантажів, а також для подібних суден скасовується технічний огляд. Це вплине приблизно на 30% судновласників, які звільняться від обов'язкової реєстрації в маломірних суднах", - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Так, урядовці підтримали даний проект постанови з можливістю одноденного доопрацювання.
Як повідомлялося в УНН раніше, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку та законопроект щодо захисту населення від інфекційних хвороб.