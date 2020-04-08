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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61145 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71470 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84983 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83272 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103300 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85778 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130919 просмотра

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Кабмин отменил обязательный техосмотр для маломерных судов

Кабмин отменил обязательный техосмотр для маломерных судов

Киев  •  УНН

 • 85667 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в Государственный судовой реестр Украины и Судовой книги Украины и отменил обязательный технический осмотр для маломерных судов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Предполагается отменить обязательную регистрацию маломоторних судов с механическим двигателем с максимальной мощностью до 10 кВ, которые ранее подлежали регистрации, а также гребные суда длиной до 4 метров, которые не используются для промысла водных биоресурсов, перевозки грузов, а также для подобных судов отменяется технический осмотр. Это повлияет примерно на 30% судовладельцев, которые освободятся от обязательной регистрации в маломерных судах", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, чиновники поддержали данный проект постановления с возможностью однодневной доработки.

Как сообщалось в УНН ранее, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

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