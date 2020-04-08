Кабмин отменил обязательный техосмотр для маломерных судов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в Государственный судовой реестр Украины и Судовой книги Украины и отменил обязательный технический осмотр для маломерных судов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Предполагается отменить обязательную регистрацию маломоторних судов с механическим двигателем с максимальной мощностью до 10 кВ, которые ранее подлежали регистрации, а также гребные суда длиной до 4 метров, которые не используются для промысла водных биоресурсов, перевозки грузов, а также для подобных судов отменяется технический осмотр. Это повлияет примерно на 30% судовладельцев, которые освободятся от обязательной регистрации в маломерных судах", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Так, чиновники поддержали данный проект постановления с возможностью однодневной доработки.
Как сообщалось в УНН ранее, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.