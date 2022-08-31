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Не зерном єдиним: як повномасштабна війна вплинула на експорт олійних культур

Київ • УНН

 • 257636 перегляди

Останні місяці Україна не сходить зі світових перших шпальт не тільки через жорстоку та цинічну війну росії проти нашої держави, але і через гостре питання можливої світової продовольчої кризи.

Не зерном єдиним: як повномасштабна війна вплинула на експорт олійних культур

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Певно вже весь світ знає, що Україна є одним з ключових світових експортерів зернових. Проте, варто зазначити, що не лише одними зерновими Україна підтримує світову продовольчу безпеку, адже наша держава є також найбільшим експортером рослинної олії у світі. Детальніше - в матеріалі УНН.

Деталі

Згідно з даними експертно–аналітичної групи Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA), беззаперечним лідером дійсно будуть зернові, які разом з олійними культурами формують понад 50% всього аграрного експорту України за 2021 рік (зернові культури – 45,1%; олійні культури – 8,8%). За 2021 рік Україна експортувала аграрної продукції на 27,7 млрд дол., що на 5,5 млрд дол. більше за показник 2020 року. Лише за один рік аграрний сектор додав майже 25% у вартісному виразі. Частково це було пов’язане зі зростанням світових цін внаслідок пандемії covid–19, а частково через реальне зростання обсягів виробництва.

І якщо сьогодні особлива увага приділяється зерновим, то про експорт олії майже нічого не говорять. А дарма. Оскільки «зелений» зерновий коридор, як заведено називати, є не тільки зерновим, але й олійним, і навіть трохи шротяним.

Як зазначили в UBTA, за результатами 2021 р. експорт рослинних олій становив трохи більш як 7 млрд дол. Звісно, найбільш експортованим продуктом з цієї категорії стала саме соняшникова олія — 90,8% експорту цієї категорії.

Для того, аби оцінити масштаб, необхідно знати, що загальний міжнародний ринок соняшникової олії (міжнародна торгівля) у 2021 році становив 13,39 млрд дол. І майже половину цього ринку торік сформували саме українські експортери олії.

Соняшникова олія експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі знаходяться в Європі (36,8%, серед яких саме на країни ЄС – 33,6%), Південно–Східній Азії (29%) та Азії (14,9%). Не дивно, що в перші місяці війни європейські полиці супермаркетів частково спорожніли від нестачі української олії.

Цитата

«Якщо говорити про темпи та обсяги постачання соняшникової олії цього року, особливо під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, то за 7 місяців 2022 року Україна майже на 30% відстає від тогорічного показника за аналогічний період (2,05 млн тонн проти 2,89 млн тонн). Темпи постачання почали зростати лише за останні 2 місяці шляхом збільшення експорту залізницею, машинами та, звісно, морем, з відкриттям «зеленого» зернового коридору», – резюмує Олександра Авраменко, керівник експертно-аналітичної групи Асоціації.

Тому залишається сподіватись та вірити, що Україна якнайшвидше поверне окуповані землі, та зможе не лише надолужити темпи експорту, але й перевершити їх.

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