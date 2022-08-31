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Не зерном единым: как полномасштабная война повлияла на экспорт масличных культур

Киев • УНН

 • 257636 просмотра

Последние месяцы Украина не сходит с мировых первых полос не только из-за жестокой и циничной войны россии против нашего государства, но и из-за острого вопроса возможного мирового продовольственного кризиса.

Не зерном единым: как полномасштабная война повлияла на экспорт масличных культур

КИЕВ. 31 августа. УНН. Наверное, уже весь мир знает, что Украина является одним из ключевых мировых экспортеров зерновых. Однако следует отметить, что не только одними зерновыми Украина поддерживает мировую продовольственную безопасность, ведь наше государство является также крупнейшим экспортером растительного масла в мире. Подробнее – в материале УНН.

Детали

Согласно данным экспертно-аналитической группы Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), безоговорочным лидером действительно будут зерновые, которые вместе с масличными культурами формируют более 50% всего аграрного экспорта Украины за 2021 год (зерновые культуры – 45,1%; масличные культуры – 8,8%). За 2021 год Украина экспортировала аграрную продукцию на 27,7 млрд долл., что на 5,5 млрд дол. больше показателя 2020 года. Только за один год аграрный сектор прибавил почти 25% в стоимостном выражении. Частично это было связано с ростом мировых цен вследствие пандемии covid–19, а частично из-за реального роста объемов производства.

И если сегодня особое внимание уделяется зерновым, то об экспорте масла почти ничего не говорят. А зря. Поскольку «зеленый» зерновой коридор, как принято называть, является не только зерновым, но и масляным, и даже немного шротным.

Как отметили в UBTA, по результатам 2021 г. экспорт растительных масел составил чуть более 7 млрд дол. Естественно, наиболее экспортируемым продуктом из данной категории стало конкретно подсолнечное масло — 90,8% экспорта данной категории.

Чтобы оценить масштаб, необходимо знать, что общий международный рынок подсолнечного масла (международная торговля) в 2021 году составил 13,39 млрд дол. И почти половину этого рынка в прошлом году сформировали украинские экспортеры масла.

Подсолнечное масло экспортировалось в 107 стран мира, а наибольшие его потребители находятся в Европе (36,8%, среди которых именно на страны ЕС – 33,6%), Южно–Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%). Неудивительно, что в первые месяцы войны европейские полки супермаркетов частично опустели от нехватки украинского масла.

Цитата

«Если говорить о темпах и объемах поставок подсолнечного масла в этом году, особенно во время полномасштабного вторжения россии в Украину, то за 7 месяцев 2022 года Украина почти на 30% отстает от показателя прошлого года за аналогичный период (2,05 млн тонн против 2,89 млн тонн). Темпы поставки начали расти только за последние 2 месяца путем увеличения экспорта по железной дороге, машинам и, конечно, по морю, с открытием «зеленого» зернового коридора», – резюмирует Александра Авраменко, руководитель экспертно-аналитической группы Ассоциации.

Поэтому остается надеяться и верить, что Украина как можно скорее вернет оккупированные земли, и сможет не только наверстать темпы экспорта, но и превзойти их.

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