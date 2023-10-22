Не всі усвідомлюють рівень загроз, що несуть проросійські сили - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. рф не може перемогти військовим шляхом, тому "піднімає все, що в них є", аби дестабілізувати Україну зсередини. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Панюта.Підсумки", інформує УНН.
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“російська федерація не має спроможності вибороти нас військовим шляхом і тому вона зараз підіймає все, що у них є в запасниках для того, щоб зробити ситуацію з внутрішньої стабілізації. Це дуже небезпечна ситуація. Ми не усвідомлюємо рівень небезпеки, які несуть ці речі, які сьогодні лунають з вуст представників рф…. Коли мова йде, що треба повертати російську мову, треба розмовляти російською, домовлятися з росіянами чи відмовлятися від кордонів 19991 року-зараз усі наративи є вкрай небезпечними, - заявив Данілов.
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Він зазначив, що після великої кількості жертв, після того, як українці виборюють свою незалежність, запускати такі наративи є вкрай небезпечно для внутрішньої стабілізації країни.
Данілов також наголосив, що українське керівництво відстежує всі подібні процеси.
“Для України- це виклик. І треба давати відповідь. Якщо не будемо давати відповідь, то майте на увазі - ситуація 10 та 13 року, коли дізнались, що у нас в органах влади є представники рф - я не хочу, щоб у нас таке повторювалось. А у нас таке може, на жаль, статися” , зауважив секретар РНБО.
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