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Не все осознают уровень угроз, которые несут пророссийские силы - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. рф не может победить военным путем, поэтому "поднимает все, что у них есть", чтобы дестабилизировать Украину изнутри. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Панюта.Итоги", информирует УНН.

Не все осознают уровень угроз, которые несут пророссийские силы - Данилов

Цитата

“российская федерация не имеет возможности победить нас военным путем и поэтому она сейчас поднимает все, что у них есть в запасниках для того, чтобы сделать ситуацию по внутренней стабилизации. Это очень опасная ситуация. Мы не осознаем уровень опасности, которые несут эти вещи, которые сегодня звучат из уст представителей рф…. Когда речь идет, что надо возвращать русский язык, надо разговаривать на русском, договариваться с русскими или отказываться от границ 19991 года - сейчас все нарративы являются крайне опасными, - заявил Данилов.

Детали

Он отметил, что после большого количества жертв, после того, как украинцы борются за свою независимость, запускать такие нарративы крайне опасно для внутренней стабилизации страны.

Данилов также подчеркнул, что украинское руководство отслеживает все подобные процессы.

“Для Украины - это вызов. И надо давать ответ. Если не будем давать ответ, то имейте в виду - ситуация 10 и 13 года, когда узнали, что у нас в органах власти есть представители рф - я не хочу, чтобы у нас такое повторялось. А у нас такое может, к сожалению, произойти”,  - отметил секретарь СНБО.

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