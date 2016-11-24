Не всі члени фракції Радикальної партії готові пройти тест на наркозалежність

На запитання УНН про те, чи готові ви пройти тест на наркозалежність, депутати без роздумів казали про свою згоду.

Так, до прикладу, член фракції Радикальної партії О.Купрієнко заявив, що пройде тест на наркозалежність. Більше того, депутат періодично проходить таку перевірку, адже він є власником зброї.

"Я регулярно проходжу цю перевірку, я є власником зброї, а власник зброї кожні 5 років проходить ці тести. Тому без проблем пройду і готовий надати результати попередніх перевірок", - повідомив він.

У свою чергу народний депутат Олексій Ленський також погодився, без роздумів, пройти тест на наркозалежність.

"Немає питань! Жодних проблем", - так відповів О.Ленський.

За словами члена фракції Радикальної партії Юрія Чижмаря, пройти тест на наркозалежність для нього не є проблемою, адже Ю.Чижмарь як державний чиновник вже проходив відповідну перевірку при призначенні на посаду.

"Звісно, і алкогольну і наркотичну, пройду будь-яку перевірку. Державні чиновники коли призначаються і в процесі – вони проходять такі перевірки, і їм видається сертифікат на придатність. Так що я готовий надати сертифікат і готовий повторно пройти", - повідомив він.

Натомість член фракції Радикальної партії Сергій Рибалка відмовився коментувати запитання журналіста УНН, запідозривши у ньому провокацію і руку своїх ворогів.

Нагадаємо, члени фракції Народний фронт у ВР пройшли перевірку на наркотичні речовини в прямо ефірі.



Як повідомляв УНН, у парламенті зареєстрований проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.

Ініціаторами законопроекту виступили ряд народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.

Законом України “Про запобігання корупції” № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів — ред.)

Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).