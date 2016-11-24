Не всі члени фракції Радикальної партії готові пройти тест на наркозалежність

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 3316 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 90089 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 103746 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 102964 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 106358 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 114664 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 170826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75371 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162907 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112071 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
28%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 21708 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 19304 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 18115 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 26638 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 13329 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 5474 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 13452 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 90091 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 170829 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 188904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 2468 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102570 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104551 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48646 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51660 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Не всі члени фракції Радикальної партії готові пройти тест на наркозалежність

Київ • УНН

 • 9333 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В той час, як деякі народні депутати в прямому ефірі проходять тест на наркозалежність, не всі члени фракції Радикальної партії готові це зробити. Так, напередодні, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про готовність пройти перевірку на наркозалежність. УНН вирішив провести опитування серед народних депутатів фракції Радикальна аби з'ясувати, чи всі члени фракції розділяють позицію лідера.

Не всі члени фракції Радикальної партії готові пройти тест на наркозалежність

На запитання УНН про те, чи готові ви пройти тест на наркозалежність, депутати без роздумів казали про свою згоду.

Так, до прикладу, член фракції Радикальної партії О.Купрієнко заявив, що пройде тест на наркозалежність. Більше того, депутат періодично проходить таку перевірку, адже він є власником зброї.

"Я регулярно проходжу цю перевірку, я є власником зброї, а власник зброї кожні 5 років проходить ці тести. Тому без проблем пройду і готовий надати результати попередніх перевірок", - повідомив він.

У свою чергу народний депутат Олексій Ленський також погодився, без роздумів, пройти тест на наркозалежність.

"Немає питань! Жодних проблем", - так відповів О.Ленський.

За словами члена фракції Радикальної партії Юрія Чижмаря, пройти тест на наркозалежність для нього не є проблемою, адже Ю.Чижмарь як державний чиновник вже проходив відповідну перевірку при призначенні на посаду.

"Звісно, і алкогольну і наркотичну, пройду будь-яку перевірку. Державні чиновники коли призначаються і в процесі – вони проходять такі перевірки, і їм видається сертифікат на придатність. Так що я готовий надати сертифікат і готовий повторно пройти", - повідомив він.

Натомість член фракції Радикальної партії Сергій Рибалка відмовився коментувати запитання журналіста УНН, запідозривши у ньому провокацію і руку своїх ворогів.

Нагадаємо, члени фракції Народний фронт у ВР пройшли перевірку на наркотичні речовини в прямо ефірі.

Як повідомляв УНН, у парламенті зареєстрований проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.
Ініціаторами законопроекту виступили ряд народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.

Законом України “Про запобігання корупції” № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів — ред.)

Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78