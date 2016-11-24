Не все члены фракции Радикальной партии готовы пройти тест на наркозависимость

На вопрос УНН о том, готовы ли вы пройти тест на наркозависимость, депутаты без раздумий говорили о своем согласии.

Так, к примеру, член фракции Радикальной партии О.Куприенко заявил, что пройдет тест на наркозависимость. Более того, депутат периодически проходит такую ​​проверку, ведь он является владельцем оружия.

"Я регулярно прохожу эту проверку, я являюсь владельцем оружия, а владелец оружия каждые 5 лет проходит эти тесты. Поэтому без проблем пройду и готов предоставить результаты предыдущих проверок", - сообщил он.

В свою очередь народный депутат Алексей Ленский также согласился, не раздумывая, пройти тест на наркозависимость.

"Нет вопросов! Никаких проблем", - так ответил О.Ленський.

По словам члена фракции Радикальной партии Юрия Чижмаря, пройти тест на наркозависимость для него не проблема, ведь Ю.Чижмарь как государственный чиновник уже проходил соответствующую проверку при назначении на должность.

"Конечно, и алкогольную, и наркотическую пройду любую проверку. Государственные чиновники, когда назначаются и в процессе, - они проходят такие проверки, и им выдается сертификат на пригодность. Так что я готов предоставить сертификат и готов повторно пройти", - сообщил он.

Зато член фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка отказался комментировать вопрос журналиста УНН, заподозрив в нем провокацию и руку своих врагов.

Напомним, члены фракции Народный фронт в ВР прошли проверку на наркотики в прямо эфире.



Как сообщал УНН, в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по расширению сферы применения специальных проверок, внесенный в ВР рядом народных депутатов, в частности, предлагает проверять парламентариев и чиновников с особо ответственным положением на наркотическую зависимость ежегодно.

Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов: Денис Силантьев, Олег Ляшко, Геннадий Кривошея, Владимир Гусак, Дмитрий Линько и Юрий Павленко.

Законом Украины "О предупреждении коррупции» № 1700-VII от 14 октября 2014 года предусмотрено проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством (речь идет о высокопоставленных чиновниках, министрах, народных депутатах - ред.)

В частности, специальной проверке подлежат определенные сведения о лице, претендующем на занятие должности, в том числе сведения о состояния здоровья (в части пребывания лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения).