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Не виключаю можливість індивідуальних двосторонніх угод: Данілов відповів на заяву Расмуссена про солдатів НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що в України можуть бути індивідуальні двосторонні угоди з країнами, які є членами НАТО, щодо їхньої присутності на території України як представників Альянсу або в іншому вигляді. Про це він заявив в інтерв’ю Українському радіо, передає УНН.

Не виключаю можливість індивідуальних двосторонніх угод: Данілов відповів на заяву Расмуссена про солдатів НАТО

Заява Расмуссена

Колишній Генск НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ. На думку Расмуссена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

Що каже Данілов

"Що стосується заяви пана Расмуссена, ми б дуже хотіли, щоб гарантії безпеки, які має мати наша країна, не були гарантіями безпеки Будапештського зразка 1994 року, а були гарантіями дієвими та обов'язковими до виконання. Коли путін починав активну фазу війни в лютому 2014 року, а потім ще раз у лютому 2022 року, то мав на меті, щоб НАТО в жодному разі не розширялося і не наближалося до російських кордонів», - сказав Данілов.

Він зазначив, що в результаті сьогоднішні Фінляндія і Швеція — майже стали членами Альянсу.

«І одна, і друга знаходяться неподалік від росії, а одна точно на її кордоні. І те, що ми будемо членами Альянсу — це тільки питання часу. Це наша норма Конституції, яку звідти ніхто прибирати не буде. Ми там будемо обов'язково, тому що ми варті того, щоб бути в єдиній сім'ї, яка підтримує демократію та відповідає стандартам країн НАТО", — заявив Данілов.

Окрім того, секретар РНБО прокоментував заяви міністра закордонних справ Кулеби про те, що війська НАТО не заходитимуть на територію України, принаймні до завершення цієї війни, та Расмуссена про можливість того, що деякі країни все ж таки можуть вжити заходів індивідуально.

Цитата

"Дочекаймось більш конкретних дій. Я не виключаю такого варіанту, що у нас будуть двосторонні угоди з тими чи іншими країнами, які є членами НАТО, але треба розуміти, якими ці угоди мають бути. Усі угоди — відповідно до міжнародного права. Ми не росія, яка не визнає міжнародного права, ми діємо виключно в спосіб, який зафіксовано в міжнародному праві. Тому почекаймо, як це буде відбуватися, чи будуть країни, які будуть на це погоджуватися. Але ще раз наголошую — тільки з якісними, оформленими відповідними нормативними документами", — сказав Данілов.

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