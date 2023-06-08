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Деякі країни НАТО можуть відправити свої війська в Україну - ексголова Альянсу Расмуссен

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Певна група країн НАТО може захотіти розмістити свої війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі. Про це сказав для The Guardian ексголова НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає УНН.

Деякі країни НАТО можуть відправити свої війська в Україну - ексголова Альянсу Расмуссен

Цитата

"Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях для України, існує явна ймовірність того, що окремі країни можуть вжити заходів. Ми знаємо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я б не виключав можливості того, що Польща ще сильніше залучиться до цього контексту на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи розміщення військ на землі", - сказав Расмуссен.

Деталі

Він зазначив, що Польща може створити коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає на у Вільнюсі.

"Я думаю, що поляки серйозно подумають про те, щоб піти і створити коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати польських почуттів, поляки відчувають, що Західна Європа занадто довго не прислухалася до їхніх застережень щодо справжньої російської ментальності", - підкреслив ексочільник НАТО.

Він також попередив, що навіть якщо група держав надасть Україні гарантії безпеки, інші не допустять, щоб питання майбутнього членства України в НАТО було знято з порядку денного у Вільнюсі.

"На саміті НАТО необхідні гарантії безпеки та шлях до членства України, щоб уникнути ескалації", - зазначив Расмуссен.

До того ж, він наголосив, що Україна має отримати письмові гарантії безпеки, бажано до саміту, але поза рамками НАТО. Вони мають охоплювати обмін розвідданими, спільне навчання з Україною, посилене виробництво боєприпасів, оперативну сумісність НАТО та постачання зброї, достатньої для стримування росії від подальшого нападу.

Нагадаємо

Раніше, ексголова НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив за вступ України до оборонного альянсу.

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