Некоторые страны НАТО могут отправить свои войска в Украину - экс-глава Альянса Расмуссен

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"Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует явная вероятность того, что отдельные страны могут принять меры. Мы знаем, что Польша очень вовлечена в оказание конкретной помощи Украине. И я бы не исключал возможности того, что Польша еще сильнее вовлечется в этот контекст на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая размещение войск на земле", - сказал Расмуссен.

Детали

Он отметил, что Польша может создать коалицию желающих, если Украина ничего не получит на в Вильнюсе.

"Я думаю, что поляки серьезно подумают о том, чтобы пойти и создать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать польских чувств, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям относительно настоящей российской ментальности", - подчеркнул экс-глава НАТО.

Он также предупредил, что даже если группа государств предоставит Украине гарантии безопасности, другие не допустят, чтобы вопрос будущего членства Украины в НАТО был снят с повестки дня в Вильнюсе.

"На саммите НАТО необходимы гарантии безопасности и путь к членству Украины, чтобы избежать эскалации", - отметил Расмуссен.

К тому же, он отметил, что Украина должна получить письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведданными, совместное обучение с Украиной, усиленное производство боеприпасов, оперативную совместимость НАТО и поставки оружия, достаточного для сдерживания россии от дальнейшего нападения.

Напомним

Ранее, экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил за вступление Украины в оборонный альянс.