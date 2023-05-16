Екс-голова НАТО Расмуссен виступив за вступ України до оборонного альянсу

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"Україна продемонструвала, що зі зброєю та боєприпасами західних партнерів здатна виграти війну проти росії. Але виграти війну замало. Крім цієї безпосередньої мети, забезпечення міцного миру у довгостроковій перспективі принесе стабільність та безпеку Україні та Європі. Для забезпечення міцного миру Україна повинна мати надійні гарантії безпеки та оборонні можливості, міцно закріплені на прискореному шляху України до членства в НАТО.

Міжнародні партнери України мають активізувати свою підтримку відновлення та реконструкції України навіть зараз, коли продовжуються бойові дії", - зазначив Расмуссен.

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Екс-голова НАТО також сформулював сім пунктів щодо того, як Україна може виграти війну, а також забезпечити стійкий світ.

Перший пункт, це своєчасна, постійна та безстрокова військова підтримка України та гарантія її безпеки до вступу України до НАТО.

"З початку вторгнення Україна отримала достатню військову підтримку, щоб вижити як держава, але не виграти війну. Тепер міжнародним партнерам України необхідно зібратися разом, щоб ухвалити стратегічне рішення про те, що вони нададуть Україні всю необхідну військову підтримку, щоб вона могла повернути території, захоплені росією", - наголосив Расмуссен.

Другий пункт - повне відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, включаючи Крим.

Третім пункотом екс-голова НАТО назвав виведення всіх російських військ з території України та заяву України та основної групи держав, які гарантують її безпеку, про відсутність у них територіальних претензій до росії.

"Союзники НАТО, які особливо входять до основної групи держав, які гарантують її безпеку, повинні прямо заявити, що вони не мають територіальних претензій до Росії. Це стане сигналом для москви і протидіє спробам неправильно витлумачити реальність", - підкреслив він.

Наступний пункт - це забезпечення відповідальності за військові злочини та створення механізмів для забезпечення відшкодування збитків. Зокрема, відповідальність має бути забезпечена через українські суди, Міжнародний кримінальний суд, національні розслідування та новий Спеціальний трибунал щодо злочинів агресії.

П'ятим пунктом Расмуссен назвав грандіозний план відновлення України, яке має розпочатися вже зараз та здійснюватись прискореними темпами.

Шостий пункт - зміцнення демократичних засад України та прискорення необхідних реформ.

"З війни вийде нова Україна. Міжнародні партнери мають подвоїти зусилля щодо підтримки України у її реформах, особливо пов'язаних з викоріненням корупції, забезпеченням незалежності судової системи та зміцненням верховенства права. Це наблизить Україну до ЄС та зміцнить її демократичні засади", - зауважив екс-голова НАТО.

Останній пункт Расмуссен охарактеризував як дорожню карту та тверде зобов'язання перед Україною щодо членства в НАТО та ЄС.

"Західні партнери України мають приділяти пріоритетну увагу процесам вступу України до НАТО та ЄС. Війна показала, що нестабільність та загроза нападу росії будуть завжди, доки Україна перебуває поза євроатлантичними структурами. Міцний світ може стати реальністю лише у тому випадку, якщо Україна увійде до цих структур", - підсумував він.

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