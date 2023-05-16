Экс-глава НАТО Расмуссен выступил за вступление Украины в оборонный альянс

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"Украина продемонстрировала, что с оружием и боеприпасами западных партнеров способна выиграть войну против россии. Но выиграть войну мало. Кроме этой непосредственной цели, обеспечение прочного мира в долгосрочной перспективе принесет стабильность и безопасность Украине и Европе. Для обеспечения прочного мира Украина должна иметь надежные гарантии безопасности и оборонные возможности, прочно закрепленные на ускоренном пути Украины к членству в НАТО.

Международные партнеры Украины должны активизировать свою поддержку восстановления и реконструкции Украины даже сейчас, когда продолжаются боевые действия", - отметил Расмуссен.

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Экс-глава НАТО также сформулировал семь пунктов относительно того, как Украина может выиграть войну, а также обеспечить устойчивый мир.

Первый пункт, это своевременная, постоянная и бессрочная военная поддержка Украины и гарантия ее безопасности до вступления Украины в НАТО.

"С начала вторжения Украина получила достаточную военную поддержку, чтобы выжить как государство, но не выиграть войну. Теперь международным партнерам Украины необходимо собраться вместе, чтобы принять стратегическое решение о том, что они предоставят Украине всю необходимую военную поддержку, чтобы она могла вернуть территории, захваченные россией", - подчеркнул Расмуссен.

Второй пункт - полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, включая Крым.

Третьим пункотом экс-глава НАТО назвал вывод всех российских войск с территории Украины и заявление Украины и основной группы государств, которые гарантируют ее безопасность, об отсутствии у них территориальных претензий к россии.

"Союзники НАТО, которые особенно входят в основную группу государств, гарантирующих ее безопасность, должны прямо заявить, что они не имеют территориальных претензий к россии. Это станет сигналом для москвы и противодействует попыткам неправильно истолковать реальность", - подчеркнул он.

Следующий пункт - это обеспечение ответственности за военные преступления и создание механизмов для обеспечения возмещения убытков. В частности, ответственность должна быть обеспечена через украинские суды, Международный уголовный суд, национальные расследования и новый Специальный трибунал по преступлениям агрессии.

Пятым пунктом Расмуссен назвал грандиозный план восстановления Украины, которое должно начаться уже сейчас и осуществляться ускоренными темпами.

Шестой пункт - укрепление демократических основ Украины и ускорение необходимых реформ.

"Из войны выйдет новая Украина. Международные партнеры должны удвоить усилия по поддержке Украины в ее реформах, особенно связанных с искоренением коррупции, обеспечением независимости судебной системы и укреплением верховенства права. Это приблизит Украину к ЕС и укрепит ее демократические основы", - отметил экс-глава НАТО.

Последний пункт Расмуссен охарактеризовал как дорожную карту и твердое обязательство перед Украиной относительно членства в НАТО и ЕС.

"Западные партнеры Украины должны уделять приоритетное внимание процессам вступления Украины в НАТО и ЕС. Война показала, что нестабильность и угроза нападения россии будут всегда, пока Украина находится вне евроатлантических структур. Прочный мир может стать реальностью только в том случае, если Украина войдет в эти структуры", - подытожил он.

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