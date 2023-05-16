Экс-глава НАТО Расмуссен выступил за вступление Украины в оборонный альянс

ukru
13 марта, 19:26 • 50346 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105635 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108170 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108299 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102053 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96280 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110526 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131487 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171534 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202634 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 44168 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 39204 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 25649 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 48154 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 27598 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171534 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202634 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144270 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150762 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187245 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66044 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103751 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120762 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156435 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163302 просмотра
Актуальное
Экс-глава НАТО Расмуссен выступил за вступление Украины в оборонный альянс

Экс-глава НАТО Расмуссен выступил за вступление Украины в оборонный альянс

Киев • УНН

 • 1150885 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил за вступление Украины в оборонный альянс. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление политика.

Цитата

"Украина продемонстрировала, что с оружием и боеприпасами западных партнеров способна выиграть войну против россии. Но выиграть войну мало. Кроме этой непосредственной цели, обеспечение прочного мира в долгосрочной перспективе принесет стабильность и безопасность Украине и Европе. Для обеспечения прочного мира Украина должна иметь надежные гарантии безопасности и оборонные возможности, прочно закрепленные на ускоренном пути Украины к членству в НАТО.

Международные партнеры Украины должны активизировать свою поддержку восстановления и реконструкции Украины даже сейчас, когда продолжаются боевые действия", - отметил Расмуссен.

Детали

Экс-глава НАТО также сформулировал семь пунктов относительно того, как Украина может выиграть войну, а также обеспечить устойчивый мир.

Первый пункт, это своевременная, постоянная и бессрочная военная поддержка Украины и гарантия ее безопасности до вступления Украины в НАТО.

"С начала вторжения Украина получила достаточную военную поддержку, чтобы выжить как государство, но не выиграть войну. Теперь международным партнерам Украины необходимо собраться вместе, чтобы принять стратегическое решение о том, что они предоставят Украине всю необходимую военную поддержку, чтобы она могла вернуть территории, захваченные россией", - подчеркнул Расмуссен.

Второй пункт - полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, включая Крым. 

Третьим пункотом экс-глава НАТО назвал вывод всех российских войск с территории Украины и заявление Украины и основной группы государств, которые гарантируют ее безопасность, об отсутствии у них территориальных претензий к россии.

"Союзники НАТО, которые особенно входят в основную группу государств, гарантирующих ее безопасность, должны прямо заявить, что они не имеют территориальных претензий к россии. Это станет сигналом для москвы и противодействует попыткам неправильно истолковать реальность", - подчеркнул он.

Следующий пункт - это обеспечение ответственности за военные преступления и создание механизмов для обеспечения возмещения убытков. В частности, ответственность должна быть обеспечена через украинские суды, Международный уголовный суд, национальные расследования и новый Специальный трибунал по преступлениям агрессии. 

Пятым пунктом Расмуссен назвал грандиозный план восстановления Украины, которое должно начаться уже сейчас и осуществляться ускоренными темпами.

Шестой пункт - укрепление демократических основ Украины и ускорение необходимых реформ.

"Из войны выйдет новая Украина. Международные партнеры должны удвоить усилия по поддержке Украины в ее реформах, особенно связанных с искоренением коррупции, обеспечением независимости судебной системы и укреплением верховенства права. Это приблизит Украину к ЕС и укрепит ее демократические основы", - отметил экс-глава НАТО.

Последний пункт Расмуссен охарактеризовал как дорожную карту и твердое обязательство перед Украиной относительно членства в НАТО и ЕС.

"Западные партнеры Украины должны уделять приоритетное внимание процессам вступления Украины в НАТО и ЕС. Война показала, что нестабильность и угроза нападения россии будут всегда, пока Украина находится вне евроатлантических структур. Прочный мир может стать реальностью только в том случае, если Украина войдет в эти структуры", - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг: только если Украина победит как суверенная независимая нация, есть смысл обсуждать вопрос членства в НАТО

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы