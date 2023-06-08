До завершення війни на територію України не вводитимуть військ НАТО - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. До завершення війни на територію України не вводитимуть іноземних військ НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі “Сніданку з 1+1”, коментуючи заяву колишнього Генерального секретаря Альянсу Андерса Фог Расмуссена, передає УНН.
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“До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. Більш того, ми цього не просимо. Ми кажемо: “дайте зброю, ми самі з ними воюватимемо”, – заявив міністр.
Деталі
Водночас Кулеба наголосив, що після того, як Україна стане членом Альянсу, українські бригади будуть розміщені в інших країнах НАТО для їхньої оборони.
Доповнення
Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив The Guardian, що певна група країн НАТО може захотіти розмістити свої війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі.