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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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До завершения войны на территорию Украины не будут вводить войска НАТО - Кулеба

Киев • УНН

 • 403014 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. До завершения войны на территорию Украины не будут вводить иностранные войска НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире “Сніданок з 1+1”, комментируя заявление бывшего Генерального секретаря Альянса Андерса Фог Расмуссена, передает УНН.

До завершения войны на территорию Украины не будут вводить войска НАТО - Кулеба

Цитата

“До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим. Мы говорим: “дайте оружие, мы сами с ними будем воевать”, – заявил министр.

Детали

В то же время Кулеба подчеркнул, что после того, как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут размещены в других странах НАТО для их обороны.

Дополнение

Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил The Guardian, что определённая группа стран НАТО может захотеть разместить свои войска в Украине, если страны-члены, включая США, не предоставят ощутимых гарантий безопасности Киеву на саммите в Вильнюсе.

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