Не исключаю возможность индивидуальных двусторонних соглашений: Данилов ответил на заявление Расмуссена о солдатах НАТО

Заявление Расмуссена

Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск. По мнению Расмуссена, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".

Что говорит Данилов

"Что касается заявления господина Расмуссена, мы бы очень хотели, чтобы гарантии безопасности, которые должна иметь наша страна, не были гарантиями безопасности Будапештского образца 1994 года, а были гарантиями действенными и обязательными к исполнению. Когда путин начинал активную фазу войны в феврале 2014 года, а затем еще раз в феврале 2022 года, то имел целью, чтобы НАТО ни в коем случае не расширялось и не приближалось к российским границам», - сказал Данилов.

Он отметил, что в результате сегодняшние Финляндия и Швеция — почти стали членами Альянса.

«И одна, и вторая находятся неподалеку от россии, а одна точно на ее границе. И то, что мы будем членами Альянса — это только вопрос времени. Это наша норма Конституции, которую оттуда никто убирать не будет. Мы там будем обязательно, потому что мы достойны того, чтобы быть в единой семье, которая поддерживает демократию и соответствует стандартам стран НАТО", — заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал заявления министра иностранных дел Кулебы о том, что войска НАТО не будут заходить на территорию Украины, по крайней мере до завершения этой войны, и Расмуссена о возможности того, что некоторые страны все же могут принять меры индивидуально.

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"Давайте дождемся более конкретных действий. Я не исключаю такого варианта, что у нас будут двусторонние соглашения с теми или иными странами, которые являются членами НАТО, но надо понимать, какими эти соглашения должны быть. Все соглашения — в соответствии с международным правом. Мы не россия, которая не признает международного права, мы действуем исключительно способом, который зафиксирован в международном праве. Поэтому давайте подождем, как это будет происходить, будут ли страны, которые будут на это соглашаться. Но еще раз подчеркиваю — только с качественными, оформленными соответствующими нормативными документами", — сказал Данилов.

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