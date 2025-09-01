$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 17985 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 25550 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 152716 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 92022 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 164833 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 172045 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 147547 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 119678 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 38385 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Не відкрив укриття під час ракетної атаки на столицю: суд скасував вирок сторожу поліклініки Мошкіну

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Київський апеляційний суд скасував вирок охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну у справі про зачинене укриття, повернувши справу на повторний розгляд. Мошкін стверджує, що не чув стукоту, а вибух стався, коли він намагався відкрити двері.

Не відкрив укриття під час ракетної атаки на столицю: суд скасував вирок сторожу поліклініки Мошкіну

Київський апеляційний суд скасував чотирирічний вирок охоронцю поліклініки в Деснянському районі Вадиму Мошкіну, якого визнали винним у трагедії із зачиненим укриттям під час обстрілу 1 червня 2023 року. Справу повернули на повторний розгляд у суд першої інстанції, передає УНН з посиланням на рішення суду.

Деталі

Київський апеляційний суд ухвалив рішення скасувати обвинувальний вирок щодо колишнього охоронця поліклініки у Деснянському районі столиці Вадима Мошкіна. Сам Мошкін подав апеляцію, наполягаючи, що спершу не чув стукоту у двері. За його словами, коли він почув людей і спробував відкрити, стався вибух, унаслідок якого впала вхідна скляна конструкція, і він сам зазнав травм.

Вирок Деснянського районного суду міста Києва від 30 липня 2024 року щодо ОСОБА_6 - скасувати, призначити новий розгляд у суді першої інстанції 

- зазначено в рішенні суду.

Нагадаємо

Уночі 1 червня 2023 року російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Києву. У Деснянському районі уламки влучили в будівлю поліклініки та сусідній багатоповерховий будинок. Унаслідок трагедії загинули троє людей, серед них 9-річна дівчинка, ще близько двадцяти отримали поранення.

Під час повітряної тривоги мешканці намагалися сховатися в укритті поліклініки, однак воно виявилося зачиненим. Через це слідство висунуло підозри низці посадовців: першій заступниці голови Деснянської РДА Ірині Алєксєєнко, директору медзакладу Олегу Шугаличу, його заступнику Василю Десику та охоронцю Вадиму Мошкіну.

Згодом підозру оголосили і начальнику департаменту безпеки КМДА Роману Ткачуку. Його спершу відправили під цілодобовий домашній арешт та відсторонили від посади, але вже у жовтні 2023 року суд дозволив йому повернутися до роботи.

У липні 2024 року Деснянський райсуд Києва визнав сторожа Вадима Мошкіна винним у залишенні людей у небезпеці, що спричинило загибель трьох осіб. Йому призначили покарання - чотири роки позбавлення волі.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту був автоматично скасований через 6 місяців, як того вимагає закон.

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Київ