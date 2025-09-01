$41.320.06
18:36 • 38 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 7138 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 18178 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 25779 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 153995 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 92606 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 165854 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 173091 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 148340 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 120288 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Не открыл укрытие во время ракетной атаки на столицу: суд отменил приговор сторожу поликлиники Мошкину

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Киевский апелляционный суд отменил приговор охраннику поликлиники Вадиму Мошкину по делу о закрытом укрытии, вернув дело на повторное рассмотрение. Мошкин утверждает, что не слышал стука, а взрыв произошел, когда он пытался открыть дверь.

Не открыл укрытие во время ракетной атаки на столицу: суд отменил приговор сторожу поликлиники Мошкину

Киевский апелляционный суд отменил четырехлетний приговор охраннику поликлиники в Деснянском районе Вадиму Мошкину, которого признали виновным в трагедии с закрытым укрытием во время обстрела 1 июня 2023 года. Дело возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, передает УНН со ссылкой на решение суда.

Детали

Киевский апелляционный суд принял решение отменить обвинительный приговор в отношении бывшего охранника поликлиники в Деснянском районе столицы Вадима Мошкина. Сам Мошкин подал апелляцию, настаивая, что сначала не слышал стука в дверь. По его словам, когда он услышал людей и попытался открыть, произошел взрыв, в результате которого упала входная стеклянная конструкция, и он сам получил травмы.

Приговор Деснянского районного суда города Киева от 30 июля 2024 года в отношении ЛИЦА_6 - отменить, назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции 

- указано в решении суда.

Напомним

Ночью 1 июня 2023 года российские войска совершили массированную ракетную атаку по Киеву. В Деснянском районе обломки попали в здание поликлиники и соседний многоэтажный дом. В результате трагедии погибли три человека, среди них 9-летняя девочка, еще около двадцати получили ранения.

Во время воздушной тревоги жители пытались укрыться в укрытии поликлиники, однако оно оказалось закрытым. Из-за этого следствие выдвинуло подозрения ряду должностных лиц: первой заместительнице главы Деснянской РГА Ирине Алексеенко, директору медучреждения Олегу Шугалычу, его заместителю Василию Десику и охраннику Вадиму Мошкину.

Впоследствии подозрение объявили и начальнику департамента безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его сначала отправили под круглосуточный домашний арест и отстранили от должности, но уже в октябре 2023 года суд разрешил ему вернуться к работе.

В июле 2024 года Деснянский райсуд Киева признал сторожа Вадима Мошкина виновным в оставлении людей в опасности, что повлекло гибель трех человек. Ему назначили наказание - четыре года лишения свободы.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Киев