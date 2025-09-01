Не открыл укрытие во время ракетной атаки на столицу: суд отменил приговор сторожу поликлиники Мошкину

Киевский апелляционный суд отменил четырехлетний приговор охраннику поликлиники в Деснянском районе Вадиму Мошкину, которого признали виновным в трагедии с закрытым укрытием во время обстрела 1 июня 2023 года. Дело возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, передает УНН со ссылкой на решение суда.

Детали

Киевский апелляционный суд принял решение отменить обвинительный приговор в отношении бывшего охранника поликлиники в Деснянском районе столицы Вадима Мошкина. Сам Мошкин подал апелляцию, настаивая, что сначала не слышал стука в дверь. По его словам, когда он услышал людей и попытался открыть, произошел взрыв, в результате которого упала входная стеклянная конструкция, и он сам получил травмы.

Приговор Деснянского районного суда города Киева от 30 июля 2024 года в отношении ЛИЦА_6 - отменить, назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции - указано в решении суда.

Напомним

Ночью 1 июня 2023 года российские войска совершили массированную ракетную атаку по Киеву. В Деснянском районе обломки попали в здание поликлиники и соседний многоэтажный дом. В результате трагедии погибли три человека, среди них 9-летняя девочка, еще около двадцати получили ранения.

Во время воздушной тревоги жители пытались укрыться в укрытии поликлиники, однако оно оказалось закрытым. Из-за этого следствие выдвинуло подозрения ряду должностных лиц: первой заместительнице главы Деснянской РГА Ирине Алексеенко, директору медучреждения Олегу Шугалычу, его заместителю Василию Десику и охраннику Вадиму Мошкину.

Впоследствии подозрение объявили и начальнику департамента безопасности КГГА Роману Ткачуку. Его сначала отправили под круглосуточный домашний арест и отстранили от должности, но уже в октябре 2023 года суд разрешил ему вернуться к работе.

В июле 2024 года Деснянский райсуд Киева признал сторожа Вадима Мошкина виновным в оставлении людей в опасности, что повлекло гибель трех человек. Ему назначили наказание - четыре года лишения свободы.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.