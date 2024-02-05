Трагедія із зачиненим укриттям в Києві: запобіжний захід з охоронця був знятий автоматично

ukenru
19:41 • 39744 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91604 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113516 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115564 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230327 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156045 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146649 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132750 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121698 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53072 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46547 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40131 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48006 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42817 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230327 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384969 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440263 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448648 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113516 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130410 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124609 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98492 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107739 перегляди
Актуальне
Трагедія із зачиненим укриттям в Києві: запобіжний захід з охоронця був знятий автоматично

Трагедія із зачиненим укриттям в Києві: запобіжний захід з охоронця був знятий автоматично

Київ • УНН

 • 35337 перегляди

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо охоронця, обвинуваченого у справі про трагедію в Києві, коли від осколків ракети загинули дві жінки і дитина, був автоматично скасований через 6 місяців, як того вимагає закон.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців, тому він був автоматично знятий після закінчення терміну дії ухвали суду з охоронця медзакладу Вадима Мошкіна, який є обвинувачується у справі щодо трагедії у Києві, коли двоє жінок та дитина загинули від уламків ракети через зачинене укриття. Про це журналісту УНН повідомила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.

"Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців, тому він був автоматично знятий після закінчення терміну дії ухвали суду. Крім того, обвинувальний акт відносно охоронця вже розглядається в суді, триває стадія дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Тому ні про яку зміну обвинувачення, як пишуть деякі ЗМІ, не йдеться", - повідомила Максимець.

Максимець зазначила, що прокурор підтримує висунете фігуранту обвинувачення у повному обсязі.

Також вона додала, що запобіжний захід було знято ще декілька тижнів тому.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ - залишення в небезпеці. Затримано чотирьох людей.

Охоронцю медзакладу оголосили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.

Загалом підозри отримали четверо людей. Серед них також директор медзакладу, його заступник, а також заступник голови Деснянської РДА - за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївЗдоров'яКримінал та НП
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64