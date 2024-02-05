Трагедія із зачиненим укриттям в Києві: запобіжний захід з охоронця був знятий автоматично
Київ • УНН
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо охоронця, обвинуваченого у справі про трагедію в Києві, коли від осколків ракети загинули дві жінки і дитина, був автоматично скасований через 6 місяців, як того вимагає закон.
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців, тому він був автоматично знятий після закінчення терміну дії ухвали суду з охоронця медзакладу Вадима Мошкіна, який є обвинувачується у справі щодо трагедії у Києві, коли двоє жінок та дитина загинули від уламків ракети через зачинене укриття. Про це журналісту УНН повідомила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.
"Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців, тому він був автоматично знятий після закінчення терміну дії ухвали суду. Крім того, обвинувальний акт відносно охоронця вже розглядається в суді, триває стадія дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Тому ні про яку зміну обвинувачення, як пишуть деякі ЗМІ, не йдеться", - повідомила Максимець.
Максимець зазначила, що прокурор підтримує висунете фігуранту обвинувачення у повному обсязі.
Також вона додала, що запобіжний захід було знято ще декілька тижнів тому.
Доповнення
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ - залишення в небезпеці. Затримано чотирьох людей.
Охоронцю медзакладу оголосили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.
Загалом підозри отримали четверо людей. Серед них також директор медзакладу, його заступник, а також заступник голови Деснянської РДА - за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.