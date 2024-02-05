Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Мера пресечения в виде домашнего ареста не может превышать 6 месяцев, поэтому она была автоматически снята после окончания срока действия постановления суда с охранника медучреждения Вадима Мошкина, который обвиняется по делу о трагедии в Киеве, когда две женщины и ребенок погибли от обломков ракеты из-за закрытого укрытия. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста не может превышать 6 месяцев, поэтому она была автоматически снята по истечении срока действия определения суда. Кроме того, обвинительный акт в отношении охранника уже рассматривается в суде, продолжается стадия исследования письменных доказательств стороны обвинения. Поэтому ни о каком изменении обвинения, как пишут некоторые СМИ, речь не идет", - сообщила Максимец.

Максимец отметила, что прокурор поддерживает предъявленное фигуранту обвинение в полном объеме.

Также она добавила, что мера пресечения была снята еще несколько недель назад.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

По этим фактам столичная полиция начала два уголовных производства: по ч. 2 ст. 367 - служебная халатность и по ч. 3 ст. 135 УКУ - оставление в опасности. Задержаны четыре человека.

Охраннику медучреждения объявили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины - оставление в опасности, которое привело к смерти.

В общем подозрения получили четыре человека. Среди них также директор медучреждения, его заместитель, а также заместитель председателя Деснянской РГА - по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.