Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  102190 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  111257 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  109747 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  120518 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  229584 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  331728 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  323892 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  285324 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  279167 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229745 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kievКиев
Loading...
Новости по теме

Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении охранника, обвиняемого по делу о трагедии в Киеве, когда от осколков ракеты погибли две женщины и ребенок, была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.

Киев •   •  11108 просмотра
Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически

Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил о своем визите в Киев, но не предоставил никаких подробностей. Рассуждая о военной помощи Украине со стороны ЕС, Боррель в очередной раз призвал страны союза делать в этом отношении все, что возможно.

Война •   •  18658 просмотра
Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев

Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ

Президент Зеленский посетил Днепровскую, Черкасскую и Кропивницкую области, чтобы обсудить усиление радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны как основные вопросы и дать поручение по поддержке критической инфраструктуры и экономики.

Война •   •  19082 просмотра
Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ

Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого

Президент Зеленский посетил раненых украинских воинов в Кропивницком и наградил некоторых из них орденами и медалями за защиту суверенитета Украины от российских оккупантов под Роботиным и Вербовым.

Война •   •  15798 просмотра
Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого

Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе

Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в атомной отрасли для укрепления энергетической безопасности и уменьшения зависимости от россии.

Война •   •  19459 просмотра
Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе

МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило статистику, согласно которой по состоянию на 25 января 2024 года в результате российской агрессии было разрушено 1 938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 - разрушены и 1 624 - повреждены.

Война •   •  13581 просмотра
МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект

Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента

Президент обсудил с премьер-министром ужесточение политики по делам ветеранов и принял отставку министра по делам ветеранов как управленческое решение.

Война •   •  16775 просмотра
Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента

У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности

У короля Чарльза ІІІ диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака. Медики посоветовали монарху отложить публичные обязанности.

Общество •   •  15051 просмотра
У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности

фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"

Оккупационные власти Крыма заявили, что российские силы безопасности сорвали заговор с целью убийства одного из крымских лидеров, хотя подробности были туманны, и подобные заявления уже делались ранее.

Война •   •  19121 просмотра
фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"

белорусскому подполковнику, который не поддержал войну рф против Украины, грозит до 20 лет заключения

В беларуси будут судить подполковника Антона Черемных за "государственную измену". Ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Ранее подполковник не поддержал войну рф против Украины.

Война •   •  19367 просмотра
белорусскому подполковнику, который не поддержал войну рф против Украины, грозит до 20 лет заключения