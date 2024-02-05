Трагедия с закрытым укрытием в Киеве: мера пресечения с охранника была снята автоматически
Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении охранника, обвиняемого по делу о трагедии в Киеве, когда от осколков ракеты погибли две женщины и ребенок, была автоматически отменена через 6 месяцев, как того требует закон.
Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил о своем визите в Киев, но не предоставил никаких подробностей. Рассуждая о военной помощи Украине со стороны ЕС, Боррель в очередной раз призвал страны союза делать в этом отношении все, что возможно.
Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ
Президент Зеленский посетил Днепровскую, Черкасскую и Кропивницкую области, чтобы обсудить усиление радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны как основные вопросы и дать поручение по поддержке критической инфраструктуры и экономики.
Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медучреждении Кропивницкого
Президент Зеленский посетил раненых украинских воинов в Кропивницком и наградил некоторых из них орденами и медалями за защиту суверенитета Украины от российских оккупантов под Роботиным и Вербовым.
Франция выражает заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в атомном секторе
Франция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в атомной отрасли для укрепления энергетической безопасности и уменьшения зависимости от россии.
МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект
Министерство культуры и информационной политики Украины обновило статистику, согласно которой по состоянию на 25 января 2024 года в результате российской агрессии было разрушено 1 938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 - разрушены и 1 624 - повреждены.
Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента
Президент обсудил с премьер-министром ужесточение политики по делам ветеранов и принял отставку министра по делам ветеранов как управленческое решение.
У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности
У короля Чарльза ІІІ диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака. Медики посоветовали монарху отложить публичные обязанности.
фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"
Оккупационные власти Крыма заявили, что российские силы безопасности сорвали заговор с целью убийства одного из крымских лидеров, хотя подробности были туманны, и подобные заявления уже делались ранее.
белорусскому подполковнику, который не поддержал войну рф против Украины, грозит до 20 лет заключения
В беларуси будут судить подполковника Антона Черемных за "государственную измену". Ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Ранее подполковник не поддержал войну рф против Украины.