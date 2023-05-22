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“Не варто “розбазарювати” народне добро”: нардеп Мазурашу розкритикував приватизацію держпідприємств в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Держава має ефективно керувати державними підприємствами, а не розпродавати їх. Для цього в першу чергу повинна бути політична воля і порядні кадри для ефективного управління. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів народний депутат зі “Слуги народу” Георгій Мазурашу.

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Цитата

“На моє переконання і в мирний час не варто «розбазарювати» народне добро. За рідкісними винятками. Не кажучи вже про воєнний стан, коли державні підприємства скуповують, як правило, за значно нижчою ринкової ціною… Не сумніваюсь, держава може і має бути ефективним власником. Для цього потрібно просто мати політичну волю, а кадри для ефективного управління державними активами треба обирати не лише за фаховими якостями, а, передусім, з порядних людей”, - повідомив Мазурашу.

На його думку всі, хто говорять, що держава не може ефективно керувати своїм майном, кажуть це в інтересах покупців.

“Відомий вислів «держава не може бути ефективним власником», на мою думку, розкручують саме в інтересах охочих прибирати до своїх рук державне майно, аби воно працювало на окремі приватні кишені, а не на всю країну і народ… А то ж у нас виходить так, що геть збиткові, збанкрутілі обʼєкти «прихватизовують» якісь дуже неосвідчені особи, які просто такі добрі і хочуть допомогти державі? Та ні, вони ж потім заробляють чималі статки на цих обʼєктах. То чому це не може робити держава?.. А, ну так, - «неефективний власник»… Хотілось би дочекатися часів, коли у нашій країні, нарешті, буде попит на порядність. Тоді неминучою буде і успішність в управлінні державними активами. І багато соціальних питань держава вирішувала би на належному рівні”, - резюмував нардеп.

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Нагадаємо

Голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив, що вже у травні може бути розблокована так звана “велика приватизація”. Першими планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод "Індар", який займається виробництвом інсуліну. З продажу цих підприємств планують отримати близько 400 млн доларів.

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