"Не стоит "разбазаривать" народное добро": нардеп Мазурашу раскритиковал приватизацию госпредприятий в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководству ОПЗ удалось преодолеть зарплатный кризис на предприятии, — профсоюз завода

Цитата

“По моему убеждению и в мирное время не стоит „разбазаривать“ народное добро. За редкими исключениями. Не говоря уже о военном положении, когда государственные предприятия скупают, как правило, по значительно более низкой рыночной цене... Не сомневаюсь, государство может и должно быть эффективным собственником. Для этого нужно просто иметь политическую волю, а кадры для эффективного управления государственными активами надо выбирать не только по профессиональным качествам, а, прежде всего, из порядочных людей”, — сообщил Мазурашу.

По его мнению все, кто говорят, что государство не может эффективно управлять своим имуществом, говорят это в интересах покупателей.

“Известное выражение „государство не может быть эффективным собственником“, по моему мнению, раскручивают именно в интересах желающих прибрать к своим рукам государственное имущество, чтобы оно работало на отдельные частные карманы, а не на всю страну и народ... А то у нас получается так, что совершенно убыточные, обанкротившиеся объекты „прихватизируют“ какие-то очень неопытные лица, которые просто такие добрые и хотят помочь государству? Да нет, они же потом зарабатывают немалое состояние на этих объектах. Так почему это не может делать государство? А, ну да, — „неэффективный собственник“... Хотелось бы дождаться времен, когда в нашей стране, наконец, будет спрос на порядочность. Тогда неизбежной будет и успешность в управлении государственными активами. И многие социальные вопросы государство решало бы на должном уровне”, — резюмировал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Хаб для обхода санкций”: экономист рассказал об интересах россиян в приватизации ОПЗ

Напомним

Глава Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил, что уже в мае может быть разблокирована так называемая “большая приватизация”. Первыми планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод “Индар”, который занимается производством инсулина. С продажи этих предприятий планируют получить около 400 млн долларов.