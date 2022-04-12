Не повідомляємо про наші дії публічно, щоб не інформувати ворога: в ОП прокоментували ситуацію у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України та керівництво Збройних Сил роблять усе можливе, щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам. Однак в Офісі Президента не можуть розповідати плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням”, – наголосив представник ОП.
Деталі
Подоляк наголосив, що українські воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах.
“Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово "Маріуполь". 1,5 міс. наші захисники боронять місто від російської орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують росію платити надвисоку ціну”, – наголосив він.
Додамо
Напередодні звинувачення у застосуванні хімічних боєприпасів в Маріуполі надійшло від батальйону "Азов".
Невідомо, скільки солдатів постраждало, але в батальйоні заявили, що його бійці отримали незначні ушкодження, включно із задишкою, при цьому один чоловік, за повідомленнями, впав з "ватяними ногами".
Сьогодні заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов телефоном повідомив ВВС, що міська рада підтвердила "хімічне отруєння" з російського безпілотника.
За попередніми даними, в Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч осіб.