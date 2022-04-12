Не сообщаем о наших действиях публично, чтобы не информировать врага: в ОП прокомментировали ситуацию в Мариуполе

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“Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием”, - отметил представитель ОП.

Детали

Подоляк отметил, что украинские воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с припасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях.

“Если Кремль и ненавидит сейчас что-то большее чем Украину, то это слово "Мариуполь". 1,5 мес. наши защитники защищают город от русской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют Россию платить сверхвысокую цену", - подчеркнул он.

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Накануне обвинения в применении химических боеприпасов в Мариуполе поступило от батальона "Азов".

Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что его бойцы получили незначительные повреждения, включительно с одышкой, при этом один человек, по сообщениям, упал с "ватными ногами".

Сегодня заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов по телефону сообщил ВВС, что городской совет подтвердил "химическое отравление" с российского беспилотника.

По предварительным данным, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек.