Не повернув 10 вертольотів з Африки: СБУ затримала гендиректора авіакомпанії

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"Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США", - йдеться у повідомленні.

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Ця авіатехніка, вказали у СБУ, мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії рф. "Натомість власник компанії заробляв десятки мільйонів гривень на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки", - підкреслили у спецслужбі.

"Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії. У разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром. Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери за кордоном", - повідомили у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Додамо, СБУ не називає ані компанії, ані імені гендиректора. Утім, "Судовий репортер" писав, що днями у Кропивницькому обирали запобіжний захід підприємцеві, який не повернув із Африки вертольоти, орендовані у військовій частині на Кіровоградщині. "Володимира Ткаченка підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням під час війни (...) ПрАТ "Українські вертольоти" винаймало вертольоти за умови їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану", - вказується у повідомленні. При цьому керівника авіакомпанії звільнили з-під варти в залі суду.