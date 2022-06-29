Не вернул 10 вертолетов из Африки: СБУ задержала гендиректора авиакомпании

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"Служба безопасности Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью почти полмиллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Детали

Эта авиатехника, указали в СБУ, должна быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии рф. "Вместо этого владелец компании зарабатывал десятки миллионов гривен на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки", - подчеркнули в спецслужбе.

"Установлено, что в 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании. В случае введения военного положения она обязывалась вернуть воздушные суда на базовый аэродром. Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей", - сообщили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Добавим, СБУ не называет ни компании, ни имени гендиректора. Впрочем, "Судебный репортер" писал, что на днях в Кропивницком избирали меру пресечения предпринимателю, который не вернул из Африки вертолеты, арендованные в военной части в Кировоградской области. "Владимира Ткаченко подозревают в препятствовании деятельности ВСУ и другим военным формированиям во время войны (...) ЧАО "Украинские вертолеты" нанимало вертолеты при условии их обязательного возвращения в случае введения в стране военного положения", - указывается в сообщении. При этом руководителя авиакомпании освободили из-под стражи в зале суда.