Не треба чекати на зниження сатурації: Голубовська пояснила, коли потрібно госпіталізувати хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні дозволили нормативними документами та стандартами надання медичної допомоги госпіталізацію груп ризику за середньої тяжкості перебігу COVID-19 з моменту встановлення діагнозу. Про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу "Хард з Влащенко", пише УНН.
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“Про це мало говорять та мало знають, навіть на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Мало, на мою думку, працюють із регіонами, щоб у регіонах адміністрації теж це розуміли. Ми дозволили нормативними документами та стандартами, не протоколом, а стандартами надання медичної допомоги, госпіталізацію груп ризику, це 60+, при перебігу середньої тяжкості, та критерії описали, що таке "середньої тяжкості" перебіг з моменту встановлення діагнозу. Не слід очікувати на зниження сатурації”, — розповіла Голубовська.
Деталі
Вона наголосила, що зараз цим потрібно користуватися, спрямовувати людей для того, щоб отримати потрібне лікування.
Окрім того, медик звернула увагу на те, що в Україні немає належної інформаційної кампанії щодо раннього лікування коронавірусу.
“Цілковито немає інформаційної належної кампанії з цього приводу. Тому що, коли людина вже захворіла, то її потрібно лікувати так, щоб вона вижила. Не потрапила до реанімації”, — додала Голубовська.
Доповнення
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А в США головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що раннє лікування знижує ймовірність тяжкого перебігу коронавірусу.