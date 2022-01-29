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Не следует ожидать снижения сатурации: Голубовская пояснила, когда нужно госпитализировать больных COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине разрешили нормативными документами и стандартами оказания медицинской помощи госпитализацию групп риска при средней тяжести течения COVID-19 с момента установления диагноза. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко", пишет УНН.

Цитата:

“Об этом мало говорят и мало знают, даже на уровне первичной медико-санитарной помощи. Мало, с моей точки зрения, работают с регионами, чтобы в регионах администрации тоже это понимали. Мы разрешили нормативными документами и стандартами, не протоколом, а стандартами оказания медицинской помощи, госпитализацию групп риска, это 60+, при течении средней тяжести, и критерии описали, что такое "средней тяжести" течение с момента постановки диагноза. Не следует ожидать снижения сатурации”, — рассказала Голубовская.

Детали

Она отметила, что сейчас этим нужно пользоваться, направлять людей для того, чтобы получить нужное лечение.

Кроме того, медик обратила внимание на то, что в Украине нет надлежащей информационной кампании по раннему лечению коронавируса.

“Совершенно нет информационной должной кампании по этому поводу. Потому что, когда человек уже заболел, то его нужно лечить так, чтобы он выжил. Не попал в реанимацию”, — добавила Голубовская.

Дополнение

Врач Андрей Роханский рассказал о последствиях отказа от лечения коронавируса на первых этапах болезни. Самое главное, подчеркнул он, - избежать проблем, связанных с нарушением дыхания.

А в США главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что раннее лечение снижает вероятность тяжелого течения коронавируса.

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