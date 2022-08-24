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Не можна розслаблятися: Зеленський заявив, що Україна та її партнери не повинні віддати росії ініціативу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна не може втратити підтримку суспільств різних держав та поступитися ініціативою росії в цьому протистоянні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном в Києві, передає УНН.

Не можна розслаблятися: Зеленський заявив, що Україна та її партнери не повинні віддати росії ініціативу

Цитата

«Не втратити підтримку суспільств різних держав не можна ні в якому сенсі й це дуже важливо. Я погоджуюсь, що буде складно, інформаційні атаки росії на ті чи інші держави, на ті чи інші суспільства складно, опалювальний сезон тощо. Складно впроваджувати восьмий пакет санкційної політики, тому що це вже грає і на політику всередині інших держав, насамперед ЄС», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що не можна розслаблятися, не можна заморожувати конфлікт.

«Не можна сказати: почекаймо рік-два й потім почнемо говорити. Все це буде наша слабкість. Не можна у жодному разі віддавати ініціативу інформаційну, ні через енергетичні ризики, ні через опалювальний сезон, ядерний шантаж, блокування Чорного моря тощо…Україна не має право втратити ініціативу та дати можливість Європі втратити ініціативу. Сьогодні весь світ виграв, вигриз ініціативу у рф», - розповів Зеленський.

Доповнення

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що росія намагається залучити Україну до нових переговорів, щоб виграти час для перегрупування та розпочати новий наступ.

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