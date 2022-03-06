Не мовчіть, поки за позицію загрожують автозаком, а не ГУЛАГом: Зеленський звернувся до росіян

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"Сьогодні, завтра, в найближчий тиждень - це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію загрожують звільненням або автозаком, а не ГУЛАГом, матеріальними втратами, а не розстрілом. Не пропустіть цю можливість", - заявив Зеленський.

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Він зазначив, якщо росіяни не відреагують зараз, то потім за них буде говорити бідність.

"Соціальні мережі, друзі. Колеги і родичі вас повинні почути. Ми, українці, хочемо миру. Громадяни Росії, для вас це боротьба не тільки за мир в Україні, це боротьба за вашу країну. За те краще, що в ній було. Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім будуть говорити ваша бідність, а будуть відповідати їй тільки репресії", - додав Президент.

Додамо

Раніше губернатор Кемеровської області - Кузбасу Сергій Цивільов на зустрічі з матерями російських солдатів, яких відправили воювати в Україну, заявив, що їх синів використовували. Однак давати коментарів "щодо спеціальній військовій операції" він не має права.