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Не мовчіть, поки за позицію загрожують автозаком, а не ГУЛАГом: Зеленський звернувся до росіян

Не мовчіть, поки за позицію загрожують автозаком, а не ГУЛАГом: Зеленський звернувся до росіян

Київ • УНН

 • 86806 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав громадян Росії не мовчати про війну. Глава української держави закликає росіян виходити на вулиці і писати про те, що насправді відбувається в Україні своїх в соціальних мережах, поки за позицію в Росії погрожують звільненням або автозаком, а не ГУЛАГом або розстрілом. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву глави держави під час відеозвернення.

Цитата

"Сьогодні, завтра, в найближчий тиждень - це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію загрожують звільненням або автозаком, а не ГУЛАГом, матеріальними втратами, а не розстрілом. Не пропустіть цю можливість", - заявив Зеленський.

Деталі

Він зазначив, якщо росіяни не відреагують зараз, то потім за них буде говорити бідність.

"Соціальні мережі, друзі. Колеги і родичі вас повинні почути. Ми, українці, хочемо миру. Громадяни Росії, для вас це боротьба не тільки за мир в Україні, це боротьба за вашу країну. За те краще, що в ній було. Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім будуть говорити ваша бідність, а будуть відповідати їй тільки репресії", - додав Президент.

Додамо

Раніше губернатор Кемеровської області - Кузбасу Сергій Цивільов на зустрічі з матерями російських солдатів, яких відправили воювати в Україну, заявив, що їх синів використовували. Однак давати коментарів "щодо спеціальній військовій операції" він не має права.

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