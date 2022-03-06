Их использовали как пушечное мясо: губернатор Кузбасса ответил матерям российских солдат, которых отправили воевать в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с матерями российских солдат, которых отправили воевать в Украину, заявил, что их сыновей использовали. Однако давать комментариев “по специальной военной операции” он не имеет права. Фрагмент видео публикует в своем Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНН.
Детали
В частности, матери российских военных, которых отправили воевать с украинской армией под предлогом военных учений заявили, что их обманули, а их детей отправили как “пушечное мясо”.
В свою очередь губернатор Цивилев ответил, что “никакого обмана не было”.
Цитата
“Это специальная операция. И по специальной операции на сегодняшний день никто комментарии не дает. Это правильно. Их использовали. Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись. Сейчас можно кричать, обвинять всех. Но пока идет войсковая операция, выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Оно скоро закончится”, - заявил Цивилев.
Добавим
По информации Министерства обороны Украины, за 11 дней захватнической войны, силы противника потеряли более 11 тысяч военнослужащих.