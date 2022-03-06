Их использовали как пушечное мясо: губернатор Кузбасса ответил матерям российских солдат, которых отправили воевать в Украину

Детали

В частности, матери российских военных, которых отправили воевать с украинской армией под предлогом военных учений заявили, что их обманули, а их детей отправили как “пушечное мясо”.

В свою очередь губернатор Цивилев ответил, что “никакого обмана не было”.

Цитата

“Это специальная операция. И по специальной операции на сегодняшний день никто комментарии не дает. Это правильно. Их использовали. Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись. Сейчас можно кричать, обвинять всех. Но пока идет войсковая операция, выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Оно скоро закончится”, - заявил Цивилев.

Добавим

По информации Министерства обороны Украины, за 11 дней захватнической войны, силы противника потеряли более 11 тысяч военнослужащих.