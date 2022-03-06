Їх використали як гарматне м'ясо: губернатор Кузбасу відповів матерям російських солдатів, яких відправили воювати в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Губернатор Кемеровської області - Кузбасу Сергій Цивільов на зустрічі з матерями російських солдатів, яких відправили воювати в Україну, заявив, що їх синів використовували. Однак давати коментарів "щодо спеціальної військової операції" він не має права. Фрагмент відео публікує у своєму Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.
Деталі
Зокрема, матері російських військових, яких відправили воювати з українською армією під приводом військових навчань заявили, що їх обдурили, а їхніх дітей відправили як "гарматне м'ясо".
У свою чергу губернатор Цивільов відповів, що "ніякого обману не було".
Цитата
“Це спеціальна операція. І за спеціальною операцією на сьогоднішній день ніхто коментарі не дає. Це правильно. Їх використовували. Вони застосовували свої зусилля в спеціальний напрямок, під який їх завдання виставлялися. Зараз можна кричати, звинувачувати всіх. Але поки йде військова операція, висновків ніяких робити не можна, не можна критикувати. Воно скоро закінчиться", - заявив Цивілєв.
Додамо
За інформацією Міністерства оборони України, за 11 днів загарбницької війни, сили противника втратили більше 11 тисяч військовослужбовців.