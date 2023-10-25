"Не лише захищатимемося, а й відповідатимемо": Зеленський заявив про підготовку до ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів щоденну селекторну нараду, де обговорювали питання надходження озброєння, ситуацію на фронті та підготовку до ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі, пише УНН.
Цитата
"Щоденний селектор. Отримав звіти про надходження техніки, боєприпасів, нові контракти й нову географію постачання. Заслухав інформацію щодо фронту. Куп'янськ, Авдіївка – важкі, в'язкі бої, але наші воїни тримають позиції", - написав Зеленський у соцмережах.
Президент вказав, що ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. "Берислав, Борова. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям", - вказав він.
"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів", - зазначив Зеленський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про створення нової бази для чф рф на окупованій частині Грузії: "Ми їх всюди дістанемо"