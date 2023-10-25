"Не только будем защищаться, но и отвечать": Зеленский заявил о подготовке к вражеским ударам по энергетической инфраструктуре

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"Ежедневный селектор. Получил отчеты о поступлении техники, боеприпасов, новых контрактах и новой географии поставок. Заслушал информацию по фронту. Купянск, Авдеевка – тяжелые, вязкие бои, но наши воины держат позиции", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что враг пытается уничтожать без разбора все, до чего может дотянуться. "Берислав, Боровая. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям", - указал он.

"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году будем не только защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше от наших границ", - отметил Зеленский.

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