8 березня, 19:46 • 16737 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 40885 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 60947 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 38506 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 36713 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 29184 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 39114 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 80927 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44774 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 45077 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 9 березня

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,73 грн, а євро знизився до 50,54 грн. Регулятор планує підкріпити каси банків готівковою валютою 9 березня.

НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 9 березня

Станом на понеділок, 9 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,73 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,81 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,54. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,7292 грн (-8 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,5422 грн (-36 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7935 грн. (-12 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 43,40-43,98 грн, євро за 50,40-51,20 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,68-43,71 грн/дол. та 50,56-50,57 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України готовий за потреби підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою. Для цього 9 березня 2026 року регулятор проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову.

      Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів26.02.26, 17:08 • 47800 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна