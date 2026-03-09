НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 9 березня
Київ • УНН
Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,73 грн, а євро знизився до 50,54 грн. Регулятор планує підкріпити каси банків готівковою валютою 9 березня.
Станом на понеділок, 9 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,73 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,81 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,54. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,7292 грн (-8 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,5422 грн (-36 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7935 грн. (-12 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 43,40-43,98 грн, євро за 50,40-51,20 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,68-43,71 грн/дол. та 50,56-50,57 грн/євро.
Нагадаємо
Національний банк України готовий за потреби підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою. Для цього 9 березня 2026 року регулятор проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову.
