НБУ снизил официальный курс доллара и евро на 9 марта

По состоянию на понедельник, 9 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,73 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 43,81 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,54. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,7292 грн (-8 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,5422 грн (-36 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7935 грн. (-12 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 43,40-43,98 грн, евро по 50,40-51,20 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,68-43,71 грн/долл. и 50,56-50,57 грн/евро.

Напомним

Национальный банк Украины готов при необходимости подкрепить кассы банков наличной иностранной валютой. Для этого 9 марта 2026 года регулятор проведет операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную.

