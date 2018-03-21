НБУ визнав три банки системно важливими на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний банк України визнав ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк системно важливими банками на 2018 рік, цей перелік залишається незмінним з 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
“ПАТ КБ „Приватбанк“, АТ „Укрексімбанк“ та АТ „Ощадбанк“ визначено системно важливими банками на 2018 рік. Це передбачено рішенням Правління Національного банку України № 161-рш від 20 березня 2018 року. Зазначені банки мали статус системно важливого і протягом 2016-2017 років”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, системно важливий банк — термін у законодавстві багатьох країн світу, яким визначають банки, банкрутство або неналежне функціонування яких може створити системні ризики для фінансової системи.
До системно важливих банків Національний банк може застосовувати посилені пруденційні вимоги, зокрема підвищені нормативи ліквідності та капіталу. Це відповідає загальноприйнятій світовій практиці. Також статус системно важливого визначає особливий режим нагляду за банком.
Як повідомляв УНН, 20 березня Верховна Рада не підтримала законопроект щодо №7180 щодо особливостей управління державними банками.