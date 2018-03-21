НБУ признал три банка системно важными на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальный банк Украины признал ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк системно важными банками на 2018 год, этот перечень остается неизменным с 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"ПАО КБ "Приватбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк" определены системно важными банками на 2018 год. Это предусмотрено решением Правления Национального банка Украины №161-рш от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важного и в течение 2016-2017 годов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, системно важный банк - термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.
К системно важным банкам Национальный банк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.
Как сообщал УНН, 20 марта Верховная Рада не поддержала законопроект о №7180 об особенностях управления государственными банками.