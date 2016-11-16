НБУ визнав "Артем-Банк" неплатоспроможним

“Відповідно до вимог статті 76 Закону України „Про банки і банківську діяльність“ 15 листопада 2016 року Правління Національного банку України прийняло рішення №416-рш/БТ „Про віднесення Публічного акціонерного товариства „Артем-Банк“ до категорії неплатоспроможних“”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кредитний портфель банку становив 385 млн грн.

"Проблеми з обслуговуванням кредитів (кредитний портфель на 80% був непрацюючим) призвели до втрати ліквідності АТ “Артем-Банк” з початку листопада 2016 року. Це спричинило невиконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами", - зазначили в НБУ.

Зокрема, Нацбанк встановив невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами. Станом на 8 листопада 2016 року, за повідомленням НБУ, загальна сума невиконаних “Артем-Банком” операцій клієнтів перевищила 20,2 млн грн (5,3% від його зобов’язань).

Крім того, зазначили в НБУ, внаслідок доформування на 01.10.2016 року відповідного резерву, капітал банку набув від’ємного значення (на 25.10.2016 року — “-” 185,2 млн грн). Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції.

У НБУ наголосили, що розроблена “Артем-Банком” програма капіталізації не мала інформації, яка б підтверджувала можливість реалізації запланованих заходів у встановлені строки, були відсутні гарантійні листи від акціонерів щодо забезпечення капіталізації.

Таким чином, Національний банк був зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

За даними НБУ, 94% (2411 осіб) усіх вкладників банку отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх обсяг не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом. Загальна гарантована сума відшкодування станом на 8 листопада 2016 року становила 177,2 млн грн.

Кінцевими власниками АТ “Артем-Банк” є ТОВ “Парадигма” (Україна) — 91,53% (кінцевим бенефіціаром якого є Борис Лемпер, громадянин Ізраїлю), Олександр Качура — 7,08%, ДАХК “АРТЕМ” — 0,83%.