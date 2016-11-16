НБУ визнав "Артем-Банк" неплатоспроможним

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20607 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40269 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65110 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136065 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199349 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190571 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211348 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196846 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152200 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152958 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123333 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34697 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74805 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53417 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 32095 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478317 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315682 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378016 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489744 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734146 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123333 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183303 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126131 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161050 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184238 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

НБУ визнав "Артем-Банк" неплатоспроможним

НБУ визнав "Артем-Банк" неплатоспроможним

Київ • УНН

 • 8332 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національний банк України відніс "Артем-Банк" до категорії неплатоспроможних, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

“Відповідно до вимог статті 76 Закону України „Про банки і банківську діяльність“ 15 листопада 2016 року Правління Національного банку України прийняло рішення №416-рш/БТ „Про віднесення Публічного акціонерного товариства „Артем-Банк“ до категорії неплатоспроможних“”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кредитний портфель банку становив 385 млн грн.

"Проблеми з обслуговуванням кредитів (кредитний портфель на 80% був непрацюючим) призвели до втрати ліквідності АТ “Артем-Банк” з початку листопада 2016 року. Це спричинило невиконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами", - зазначили в НБУ.

Зокрема, Нацбанк встановив невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами. Станом на 8 листопада 2016 року, за повідомленням НБУ, загальна сума невиконаних “Артем-Банком” операцій клієнтів перевищила 20,2 млн грн (5,3% від його зобов’язань).

Крім того, зазначили в НБУ, внаслідок доформування на 01.10.2016 року відповідного резерву, капітал банку набув від’ємного значення (на 25.10.2016 року — “-” 185,2 млн грн). Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції.

У НБУ наголосили, що розроблена “Артем-Банком” програма капіталізації не мала інформації, яка б підтверджувала можливість реалізації запланованих заходів у встановлені строки, були відсутні гарантійні листи від акціонерів щодо забезпечення капіталізації.

Таким чином, Національний банк був зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

За даними НБУ, 94% (2411 осіб) усіх вкладників банку отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх обсяг не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом. Загальна гарантована сума відшкодування станом на 8 листопада 2016 року становила 177,2 млн грн.

Кінцевими власниками АТ “Артем-Банк” є ТОВ “Парадигма” (Україна) — 91,53% (кінцевим бенефіціаром якого є Борис Лемпер, громадянин Ізраїлю), Олександр Качура — 7,08%, ДАХК “АРТЕМ” — 0,83%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08