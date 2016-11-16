НБУ признал "Артем-Банк" неплатежеспособным
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальный банк Украины отнес "Артем-Банк" в категорию неплатежеспособных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" 15 ноября 2016 года Правление Национального банка Украины приняло решение №416-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества "Артем-Банк" в категорию неплатежеспособных"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, кредитный портфель банка составил 385 млн грн.
"Проблемы с обслуживанием кредитов (кредитный портфель на 80% был неработающим) привели к потере ликвидности АО "Артем-Банк" с начала ноября 2016 года. Это привело к невыполнению банком своих обязательств перед клиентами", - отметили в НБУ.
В частности, Нацбанк установил невыполнение банком в течение пяти рабочих дней подряд двух и более процентов своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. По состоянию на 8 ноября 2016 года, по сообщению НБУ, общая сумма невыполненных "Артем-Банком" операций клиентов превысила 20,2 млн грн (5,3% от его обязательств).
Кроме того, отметили в НБУ, в результате формирования на 01.10.2016 года соответствующего резерва, капитал банка приобрел отрицательное значение (на 25.10.2016 года - "-" 185,2 млн грн). Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции.
В НБУ отметили, что разработанная "Артем-Банком" программа капитализации не имела информации, подтверждающей возможность реализации запланированных мероприятий в установленные сроки, отсутствовали гарантийные письма от акционеров по обеспечению капитализации.
Таким образом, Национальный банк был обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в случае невыполнения банком в течение пяти рабочих дней подряд двух и более процентов своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.
По данным НБУ, 94% (2411 человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их объем не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общая гарантированная сумма возмещения по состоянию на 8 ноября 2016 года составила 177,2 млн грн.
Конечными владельцами АО "Артем-Банк" является ООО "Парадигма" (Украина) - 91,53% (конечным бенефициаром которого является Борис Лемпер, гражданин Израиля), Александр Качура - 7,08%, ГАХК "Артем" - 0,83% .